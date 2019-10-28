Ricambi auto online: dove e come comprare
28/10/2019
I proprietari di qualunque auto, dall’utilitaria alla sportiva, sanno che acquistare il ricambio per la propria auto può essere un’impresa davvero complicata e, soprattutto, costosa. Spesso, infatti, ci si trova di fronte a due scenari: affidarsi ai canali tradizionali, ossia il meccanico di fiducia che acquista il pezzo per conto nostro, o procedere in autonomia andando in un negozio di ricambi tradizionale. Fortunatamente, dal web, ci arriva in soccorso un’interessante alternativa per riuscire a trovare da soli, e spesso con un notevole risparmio, i pezzi sostitutivi per la nostra automobile. Continua a leggere questo articolo per scoprire di cosa sto parlando.
Ricambi auto: cosa significaPer ricambi auto si intendono tutte le componenti che fanno parte della nostra automobile. Tutte vuol dire davvero tutte quante! Ammortizzatori, cinghia di trasmissione, dischi di freni e tutto il resto. Come sicuramente sai, nel corso del tempo, è necessario fare interventi di manutenzione periodica per sostituire le componenti usurate dall’utilizzo o, nei casi di danneggiamenti gravi, intervenire in maniera ancora più drastica sostituendo componenti che non andrebbero normalmente sostituite. Come detto sopra, normalmente i pezzi si possono trovare dai venditori di ricambi oppure si può lasciare al meccanico il compito di acquistare i pezzi per nostro conto. Queste due soluzioni, però, probabilmente non sono quelle più convenienti per le tue tasche. Ti stai chiedendo il motivo? Segui il ragionamento e te lo spiegherò subito.
Acquistare ricambi offlineI due canali tradizionali presentano entrambi un inconveniente: il costo di mediazione o il costo di magazzino. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta. Il costo di mediazione, o rivendita, è il sovrapprezzo che il meccanico andrà ad applicare sul prezzo di fornitura del ricambio per la tua autovettura. Sostanzialmente, è il suo margine di guadagno per la ricerca del giusto pezzo di ricambio. Il costo di magazzino è, invece, la spesa che il negozio di rivendita sostiene per avere ordinare e conservare le scorte delle varie componenti delle autovetture. In tutte e due i casi, stai andando a pagare il costo della mediazione di una figura che fa da tramite tra il tuo acquisto e il grossista di pezzi di ricambio. Ora ti spiegherò come fare per andare a eliminare questo costo e risparmiare.
Motori di ricerca per ricambiDa alcuni anni, sul web, hanno iniziato a diventare sempre più popolari i siti che permettono di effettuare ricerche mirate in uno specifico settore, i cosiddetti “motori di ricerca”. Per farti un esempio, Google è un gigantesco motore di ricerca; basta inserire nella barra una frase, o una parola, per veder comparire centinaia di risultati per la nostra parola chiave. Bene, ora che ho chiarito che cosa sia un motore di ricerca, posso passare a rivelarti il mio trucco per abbattere i costi sulla manutenzione dell’automobile. Tieniti forti…. i motori di ricerca per pezzi di ricambio. Esatto, hai letto proprio bene! Su internet, infatti, esistono da un po’ di tempo degli aggregatori che permettono di effettuare ricerche mirate dei pezzi di ricambio di qualsiasi autovettura. Ti faccio un esempio. Hai portato la macchina dal meccanico e hai scoperto di dover sostituire la cinghia di trasmissione? Nessun problema, ti basterà inserire la marca e il modello su un sito come Daparto per confrontare immediatamente i prezzi di diversi fornitori. Paura di sbagliare? Hanno pensato a una soluzione anche per te: la ricerca può essere effettuata digitando semplicemente la targa. In questo modo, acquistare il pezzo di ricambio diventa un’operazione più comoda e, soprattutto, meno costosa rispetto ai canali tradizionali. Il risparmio, infatti, può arrivare anche all’80%!
Acquistare ricambi auto online: conclusioniCome vedi, grazie alla tecnologia, è possibile rendere meno stressante anche un’operazione generalmente fastidiosa come riparare la propria autovettura. Qualsiasi auto tu abbia, hai la soluzione a portata di mano e con un click puoi comodamente ricevere tutto a casa tua. Anche se ti auguro di averne bisogno il meno possibile, i motori di ricerca per pezzi di ricambio sono ormai una realtà consolidata e puoi fare affidamento su di loro in qualunque situazione. Al prossimo articolo!
