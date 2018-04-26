Home Auto Stablecoin è la risposta a tutti i problemi di criptovaluta?

di Redazione 26/04/2018

Gli Stablecoins sono una nuova generazione di criptovalute che stanno guadagnando popolarità poiché mirano ad affrontare il problema della volatilità delle criptovaluta . Una valuta viene utilizzata come mezzo di scambio e una modalità di memorizzazione del valore, e il suo valore deve essere stabile. La criptovaluta più popolare al mondo, Bitcoin , ha recentemente registrato alti livelli di volatilità. Tra metà novembre e metà dicembre dello scorso anno, ha volato da $ 5,940 a oltre $ 19,190, per poi scendere ai livelli di $ 6,900 all'inizio di febbraio. Anche su base intraday, non è raro vedere le criptovalute saliare o scendere del 10% in un periodo di 24 ore. Le oscillazioni di questa portata non sono caratteristiche di una valuta stabile, ma sono strumenti di negoziazione speculativi come i derivati ​​che sono interessanti per gli speculatori ma poco pratici per l'uso corrente. Ciò ha portato a domande serie sulla validità delle criptovalute popolari attuali come una modalità affidabile di Ma una nuova classe di criptovalute, chiamate stablecoins, mira ad offrire stabilità dei prezzi e valutazioni stabili. Un modello che dovrebbe mantenere il suo potere d'acquisto e avere l' inflazione minima possibile , sufficiente a incoraggiare la spesa delle monete invece di immagazzinarle. Stablecoins tenta di raggiungere questo comportamento ideale. Poiché una criptovaluta opera a livello globale e non è controllata da alcuna autorità centrale (come una banca centrale ), offre il meglio di entrambi i mondi: sicurezza, anonimato e caratteristiche decentralizzate di una criptovaluta e la bassa volatilità di una moneta a corso legale .

