Tesla registra l'azienda a Shanghai prima del cambio di proprietà

Redazione Avatar

di Redazione

14/05/2018

Tesla ha registrato una nuova società di auto elettriche a Shanghai, mentre la Cina si appresta a rottamare le regole sulla limitazione della proprietà straniera delle imprese di veicoli di nuova energia. La nuova società, Tesla (Shanghai) Co Ltd, è stata registrata il 10 maggio, in base ad un deposito al sistema di pubblicità nazionale di informazioni sul credito aziendale visto da Reuters. La nuova società si concentrerà su auto elettriche, pezzi di ricambio e batterie, secondo il deposito. La casa statunitense è stata in lunghe trattative per creare un proprio stabilimento a Shanghai per la produzione di veicoli a livello locale, contribuendo a rafforzare la sua posizione nel mercato in rapida crescita del paese per le auto elettriche e ad evitare tariffe elevate di importazione. Non è chiaro se la nuova impresa sia collegata allo stabilimento di Shanghai previsto. "Per ora non abbiamo nulla di nuovo da aggiungere su questa registrazione", ha detto a Reuters una portavoce di Tesla. La nuova società, registrata nella zona sud-est di Shanghai all'interno dell'area di libero scambio della città, elenca Tesla China, capo Zhu Xiaotong come suo rappresentante legale, e Tesla Motors HK Limited come unico azionista della società.  
