Tuning elettrico: arriva Icon-E
di Redazione
23/05/2019
Garage Italia Customs, hub creativo milanese si lancia in un interessante progetto di tuning destinato ad attirare l’attenzione degli amanti dei motori e delle modifiche. Il gruppo infatti ha deciso di rielaborare i classici dell’automobile dando vita a delle versioni uniche elettriche. Una rivoluzione che porta nel mondo moderno le auto che abbiamo amato nel corso degli anni, quei mezzi storici che hanno segnato per sempre il mondo dei motori. Alla guida del team c’è Lapo Elkann che si prepara a dar vita a mezzi elettrici con il design delle mitiche FIAT del passato. Una iniziativa tuning senza precedenti che sta facendo il giro del web. Ecco le parole di Carlo Borromeo, direttore Centro Stile di Garage Italia che racconta: “Ci rendiamo conto che le persone ancora oggi adorano alcune auto storiche che sarebbero però difficilmente guidabili. Abbiamo quindi voluto rendere fruibili le macchine che continuano ad emozionare intere generazioni, con la qualità, lo stile e la filosofia che contraddistingue Garage Italia”. Le auto interessate sono tra le più amate di sempre, prima tra tutte le celebre FIAT 500.
Fiat 500 Jolly Icon-eLa prima auto del percorso preso dal team è Fiat 500 Jolly Icon-e. Il mezzo è stato pesantemente rielaborato e si trasforma in questa sua versione moderna. Restano però lo stile e la casse che hanno caratterizzato l’immortale FIAT 500. La Fiat 500 Icon-e si presenza con un quadro digitale da 5 pollici e un’interfaccia grafica personalizzata. Un’esperienza particolarissima quella che evidenzia il novo modello. Ci troviamo infatti di fronte all’unione del passato con il presente, effettuata con una cura e una classe senza precedenti. Eccezionali sono i sedili, realizzati a mano in modo classico che ci portano a sedere sul passato mentre guidiamo il futuro. Fiore all’occhiello della produzione è poi il motore elettrico. Al posto del motore termico della classica FIAT, troviamo invece un motore elettrico sviluppato in collaborazione con Newtron Group. La 500 è solo il primo esemplare di una serie di vetture che prenderanno vita dal lavoro di Garage.
Tuning e vecchie glorie un mercato in crescita?L’iniziativa di Garage Italia, fa pensare a tutte quelle operazioni di tuning che gli utenti di siti web come Ricambialo, effettuano ormai da anni per mantenere le vecchie glorie del mondo auto al passo con i tempi. Il mondo del tuning diventa ufficiale con il progetto Icon-e. Così come accade a Garage Italia, ogni giorno sono migliaia gli amanti del tuning che elaborarono i loro mezzi. La creazione di classici in formato elettrico, non è un’esclusiva della società di Lapo Elkann. Il mondo tuning infatti non conosce confini e sperimentazioni, così come mezzi ibridi realizzati dagli smanettoni dei motori sono una quotidianità ormai da tempo. Il filo conduttore è sempre quello: l’amore per auto e motori!
