Bentley svela una straordinaria nuova stazione di ricarica per auto elettriche

di Redazione 13/03/2018

Le stazioni di ricarica domestiche per auto elettriche possono sembrare piuttosto noiose, il che non è un problema per la maggior parte delle persone, ma Bentley non è d’accordo, ed ha progettato una nuova stazione di ricarica per i suoi veicoli elettrici. Al Salone di Ginevra, Bentley ha presentato la Bentayga Hybrid, una versione ibrida plug-in del suo popolare SUV di lusso. È un timido primo passo nel mondo elettrico per la casa automobilistica con un veicolo ibrido che non si prevede possa raggiungere il mercato fino al prossimo anno. Ma Bentley fa parte del Gruppo Volkswagen e fa affidamento su una nuova piattaforma cross-brand. Nel frattempo, l'azienda vuole rimanere attiva e lanciare un caricabatterie da casa in collaborazione con il famoso designer Philippe Starck, lo "Starck Power Dock". Sfortunatamente, Bentley non ha svelato le specifiche del caricabatterie di livello 2 o qualsiasi altra disponibilità. Ulteriori dettagli sono attesi quando la società aprirà il suo portafoglio ordini per la Bentayga Hybrid durante la seconda metà dell'anno.

