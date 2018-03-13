Home Auto Ferrari 812 Superfast, la sua auto più potente, è stata lanciata in India a 52 milioni di rupie



di Redazione 13/03/2018

Ferrari ha appena lanciato la sua più potente auto di serie con motore anteriore, la 812 Superfast in India ad un prezzo di 52 milioni di rupie. Un sostituto per la Ferrari F12 Berlinetta , l' 812 Superfast aveva fatto il suo debutto al Salone di Ginevra 2017. La Ferrari 812 Superfast è dotata di un nuovissimo motore V12 aspirato da 6,5 ​​litri che sviluppa ben 800 CV a 8.500 giri/min e 718 Nm a 7.000 giri/min. Si tratta di un aumento significativo rispetto alle cifre della F12 Berlinetta: V12 da 6,3 litri che sviluppa 731 CV e 688 Nm. Ferrari afferma che l'812 può percorrere lo 0-100 in 2,9 secondi e ha una velocità massima di 340 km/h. Ma non è tutto ciò che definisce la nuova Ferrari. L'azienda ha profuso il meglio della sua competenza tecnica e aerodinamica nello sviluppo della 812 Superfast. Mentre lo styling può sembrare un'evoluzione della F12 Berlinetta e della F12 TDF, la 812 presenta numerosi tagli e canali attraverso la sua carrozzeria che la rendono la Ferrari più aerodinamica di sempre.

