Borsa tedesca lancia app trading crypto a zero fees

di Redazione 16/04/2018

La seconda borsa valori della Germania, la Börse Stuttgart , è pronta a lanciare un'app per lo scambio di criptovalute senza commissioni di trading. L'applicazione si chiamerà Bison e avrà elencato le criptovalute più popolari come monete crittografiche Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH) e Ripple (XRP). La stesso Börse Stuttgart ha deciso di nominare la nuova app Bison. Sowa Labs, una consociata di Börse Stuttgart e anche creatrice della nuova app Bison hanno reso nota questa informazione al pubblico venerdì. Come riportato in precedenza, sebbene il piano iniziale dell'azienda sia quello di avere le major, BTC, ETH, LTC, XRP, in futuro, verranno aggiunte molte altre criptovalute . Inoltre, l'app sarà disponibile in lingua tedesca e gli aggiornamenti successivi avranno l'opzione in lingua inglese supportata dall'app. L'amministratore delegato di Sowa Labs, Ulli Spankowski, ha dichiarato: "Bison rende facile il trading in valute digitali. È la prima app di crittografia al mondo ad avere una borsa tradizionale dietro di essa.". Lo scopo di questa applicazione è quello di creare una piattaforma che sia facile da usare e che renda il trading bitcoin più accessibile soprattutto attraverso i gadget mobili di tutti. "Con Bison, anche la registrazione e la fornitura di prove di identità sono meno complicate", ha affermato Mr. Spankowski. "Questo è esattamente ciò che Bison è ottimizzato per fornire".

