Coinbase acquisisce la startup Startup Cipher Browser

"Data la somiglianza delle nostre visioni di prodotto, siamo felici di unire le forze con Pete, che diventerà capo dell'ingegneria per Toshi insieme a Sid Coelho-Prabhu, il prodotto leader di Coinbase per Toshi. Nelle prossime settimane, uniremo certe caratteristiche di Cipher in Toshi. "

Coinbase ha acquisito il portafoglio mobile ethereum Cipher Browser. Cipher Browser, che offre anche un browser Dapp (Web decentralized app), ha detto che unirà molte delle sue funzionalità con Toshi , il browser mobile decentralizzato lanciato dagli sviluppatori di Coinbase. Inoltre, il fondatore del browser Cipher Peter Kim diventerà il nuovo capo dell'ingegneria di Toshi in quanto le due app integrano le loro funzionalità, secondo l'annuncio. "Uniremo molte funzionalità di Cipher in Toshi e ci impegniamo a creare la migliore esperienza Web3 sui dispositivi mobili", ha proseguito il tweet di Cipher Browser. Nessuna delle due parti ha rivelato i termini dell'acquisizione. Il vicepresidente per le comunicazioni di Coinbase, Rachel Horwitz, ha affermato che la società "sta cercando sempre di acquisire i migliori team e tecnologie negli spazi crittografici", in una dichiarazione. Ed ha aggiunto:In un successivo tweet, Cipher Browser ha annunciato che le testnet sarebbero diventate una delle prime funzionalità introdotte a Toshi dopo il completamento della fusione. Proprio il mese scorso, Coinbase ha ingaggiato l'ex dirigente di LinkedIn Emilie Choi come nuovo vice presidente dello sviluppo aziendale e del business. Parte del suo ruolo è la supervisione di fusioni e acquisizioni.