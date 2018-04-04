Home Auto Domina la strada nel lusso totale con il SUV max-duty RHINO GX

Domina la strada nel lusso totale con il SUV max-duty RHINO GX

di Redazione 04/04/2018

Se avete sentito parlare del SUV di lusso ad alte prestazioni di Rhino GX , saprete che l'unico modo per superare quella macchina è fare un upgrade con l'esclusivo pacchetto Executive a cinque posti. Il Rhino è ancora costruito su un telaio per autocarri Ford F-450 Super Duty , con motore 6 cilindri Powerstroke V8 turbodiesel da 6,7 ​​litri o un V10 da 6,8 litri alimentato a benzina e cambio automatico a cinque marce. Ma al posto del modello allungato da sette passeggeri, il pacchetto Executive offre un layout più esclusivo per cinque passeggeri che include sedili di lusso riscaldati in pelle premium e poggiapiedi, oltre a legno esotico, pelle e finiture cromate. C'è una partizione che può separare lo spazioso sedile posteriore, che ha un enorme televisore da 40 pollici con canali satellitari, un sistema audio digitale Alpine premium e un enorme tettuccio apribile. Il pacchetto Executive include anche doppi alternatori per aiutare a potenziare tutti questi oggetti. I prezzi statunitensi per il Rhino GX partono da circa $ 200.000, con un deposito del 25% dovuto all'ordine del SUV personalizzato.

