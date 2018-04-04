Home Lusso Baita 1697: un lusso unico nelle alpi italiane

di Redazione 04/04/2018

Quando l'interior designer Lucie McCullough ha incontrato l'architetto Daniele Ronchail nelle Alpi italiane sopra Torino (Torino) un decennio fa, il futuro del loro design collaborativo si è radicato nel passato. La loro ristrutturazione è una baita di lusso che fonde la costruzione tradizionale con l'interior design globale. La chiave del loro lavoro pionieristico - Baita 1697 - unisce il gusto internazionale con metodi e materiali locali. Il lodge è situato in posizione strategica: a due minuti a piedi da un negozio di noleggio sci, e da lì altri tre minuti a piedi dal tram che porta a 70 impianti di risalita e 249 piste da sci. E' anche a pochi minuti dalle piste da sci di fondo, da un campo da golf estivo, nonché da escursioni all'interno della splendida valle di montagna e del parco naturale della Val Troncea. I nuovi proprietari di Baita nel 1697 capirono che il loro successo dipendeva dal lavoro con i locali. Prima ancora di acquistare una casa, la McCullough e suo marito hanno accettato di lavorare con l'architetto Ronchail. "Lucie ha detto ... per l'esterno, tu vieni dalla valle e sai cosa fare." Lei e suo marito Ronan hanno la stessa sensibilità; sono completamente coinvolti nella vita di questo villaggio ". Il design degli interni, con tessuti lussuosi e lussuosi divani lunghi davanti a scoppiettanti camini, è confortevole e accogliente. Alcuni mobili e dipinti provengono da diversi paesi in cui McCullough ha vissuto e viaggiato, tra cui Mongolia, Bhutan, Myanmar, Francia, Tailandia e India.

