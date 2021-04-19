Duplicazione chiavi auto, le novità per le autofficine
19/04/2021
Vi sarà sicuramente capitato, almeno una volta, di non trovare o addirittura perdere le chiavi dell’auto, un evento molto spiacevole. Se le chiavi sono smarrite senza speranza di recupero e la copia non è reperibile in alcun modo è necessario attendere giorni ed investire non poco per rimettere in moto il veicolo con una chiave nuova. Almeno fino ad oggi le soluzioni alternative in simili occasioni erano davvero poche. Da oggi si cambia, ed è anche possibile scegliere tra più alternative. Ci ha pensato Silca, azienda italiana specializzata nella produzione di chiavi sia originali che di ricambio, macchine duplicazione chiavi, progettando e realizzando più di una soluzione destinata ad agevolare chi è alla ricerca di questo servizio.
Ti manca la chiave originale e la copia? Recati in officinaFino a ieri i motivi per cui ci si recava in officina erano molti, ma raramente collegati alle chiavi del veicolo. Spesso meccanico e carrozziere sono per noi consulenti importanti, anche nelle occasioni di acquisto di una nuova auto, ma non pensiamo a loro nel momento in cui ci ritroviamo senza chiavi. Da oggi tutto cambia. Grazie ad una linea di macchinari e dispositivi progettati da Silca da oggi anche carrozzerie e garages saranno in grado di fornirvi una copia di chiave che mette in moto la vostra auto, scooter, moto e camion. Quale è la novità? Vi offriranno il servizio anche in assenza di originale e con un servizio in tempo reale, che non vi costringe ad attendere giorni per rimettere in moto in tutta libertà il veicolo. Il loro servizio è particolarmente interessante non solo perché non richiede la necessità di lasciare l’auto per giorni in attesa della copia, ma anche perché la chiave è di qualità, certificata ed il servizio davvero professionale. Tra questi centri alcuni offrono il servizio in mobilità, anche raggiungendo la vostra auto o moto esattamente dove si trova, mentre alcuni sono contattabili ogni giorno 24/7 per garantirvi ciò che vi è necessario a rimettere in moto il mezzo. Le carrozzerie ed i garages che offrono il Servizio Silca Automotive le potete identificare navigando il sito www.letuechiavi.it, presso queste officine potrete trovare un servizio professionale, e la chiave che vi verrà consegnata è certificata e destinata a durare a lungo funzionando perfettamente.
E se le chiavi volessi mettere le tue chiavi al sicuro per sempre? Da oggi è possibile grazie ad un AppPer ridurre sia i rischi che i costi connessi alla perdita delle chiavi per noi importanti, Silca non si è limitata a sviluppare dei macchinari che vi permettono di ottenere il servizio nei centri convenzionati ( garage, centri duplicazione e ferramenta specializzate), ma ha anche pensato ad una soluzione innovativa utile ad ogni proprietario veicolo. Una soluzione che è un puro concentrato di innovazione che Silca ha pensato e brevettato mettendo in gioco intelligenza artificiale e macchinari dedicati e che in una parola consente di mettere al sicuro per sempre le vostre chiavi. Come funziona questa soluzione? Scopriamone di più. Grazie a MYKEYS Safe di Silca, un’app che potete scaricare gratuitamente da Google Play ed App Stores, sarà il vostro smartphone a ricevere e gestire i codici digitali delle vostre chiavi che verranno generati dai centri duplicazione chiavi specializzati. E MYKEYS Safe dal vostro smartphone, in qualsiasi caso di bisogno, comunicherà nuovamente con i macchinari di Silca presenti nei centri abilitati al servizio rendendo possibile la programmazione di una nuova copia della chiave che vi serve. Il trasferimento del codice criptato da smartphone a macchinari darà come risultato una chiave perfettamente funzionante che metterà in moto la vostra auto o il veicolo cui è destinata. Un servizio utilissimo, brevettato, che viaggia con voi e che potete ricevere ovunque vi sia un centro MYKEYS Safe abilitato al servizio non solo in Italia ma anche all’estero. Digitalizzando le vostre chiavi, con Silca potrete sempre ripartire.
Redazione
