Foolish Detailing: l’atelier per la cura dell'auto in Svizzera
di Redazione
17/04/2021
La manutenzione e la cura della propria automobile sono fondamentali. Con il passare del tempo può capitare che sulla carrozzeria compaiano delle piccole imperfezioni. E per rimediare, fino a qualche tempo fa, si ricorreva ad un processo di lucidatura. Oggi invece è molto diffuso quello che viene chiamato Car Detailing. Ma di che cosa si tratta? Possiamo definirlo in linea generale come tutto quell’insieme di trattamenti che hanno l’obiettivo di prendersi cura dell’auto nei minimi dettagli. Per esempio potrebbe trattarsi di rimuovere le macchie di calcare o i segni dell’ossidazione oppure potrebbe trattarsi di correggere piccolissimi graffi. E poi la pulizia, l’igienizzazione, la protezione dei vetri e il trattamento che riguarda le ruote e il vano motore. Un trattamento che riporta la tua auto alla perfezione. Ma quali sono nei dettagli tutti i servizi che il Car Detailing ti permette di avere a disposizione? Scopriamone di più, andando nei dettagli.
I servizi del Car DetailingRivolgendoti ai servizi di Car Detailing come quelli messi a disposizione da Foolish Detailing, puoi avere a disposizione tantissime opportunità. Innanzitutto si tratta di badare a tutto ciò che riguarda la cura dell’auto in maniera molto precisa. Non è un lavoro soltanto con l’obiettivo meramente estetico, ma il fine è quello di migliorare il mezzo da tutti i punti di vista, in modo che possa resistere meglio al passare del tempo, attraverso un lavoro svolto in maniera professionale. Foolish Detailing ti dà la possibilità di ottenere un veicolo lucidato e protetto. Ti offre la possibilità di ottenere anche una pellicola protettiva per tutta la superficie della tua automobile. D’altronde devi sempre considerare che un’auto protetta è davvero essenziale per fare in modo che la superficie diventi meno sensibile all’invecchiamento oppure perché sia meno danneggiata dai raggi ultravioletti del sole, dall’inquinamento e dai graffi. Abbiamo parlato della lucidatura dell’auto non a caso, perché, secondo i principi di questa azienda di cui stiamo parlando, il processo di lucidatura avviene in maniera professionale in più fasi. Tutto questo serve a rimuovere anche quei graffi impercettibili che possono esserci sulla carrozzeria e quelle imperfezioni che possono anche non notarsi, ma che vanno tolte per ridare al veicolo un certo splendore. Foolish Detailing offre anche un trattamento nanotecnologico della carrozzeria, utilizzando gli ultimi ritrovati tecnologici, per fare un lavoro ancora più preciso. Inoltre, per chi tiene alla privacy, è a disposizione anche un trattamento che prevede l’oscuramento dei vetri dell’auto, utile anche per proteggere gli occhi dai raggi ultravioletti e per diminuire il calore all’interno dell’abitacolo, oltre che per eliminare i riflessi.
Che cos’è il trattamento nanotecnologico della carrozzeriaFra i servizi che abbiamo nominato va specificato meglio sicuramente che cos’è il trattamento nanotecnologico della carrozzeria dell’automobile. Si tratta di una tecnica molto precisa che ha come obiettivo il trattamento e la protezione delle superfici. Si basa sull’utilizzo di materiali con parti di dimensioni nanometriche, per costituire un rivestimento, la cui validità dura nel tempo offrendo una resistenza maggiore rispetto ai trattamenti tradizionali, come per esempio quelli a base di cera o di sigillante protettivo. Il rivestimento che si riesce ad ottenere diventa idrorepellente, resiste agli agenti atmosferici ed è molto solido. In questo modo si ha la possibilità di aumentare la resistenza ai graffi e la tua automobile assume delle proprietà antimacchia. Sono molti i vantaggi che può offrire il trattamento nanotecnologico della carrozzeria del veicolo, soprattutto in termini di lucentezza e di effetti di protezione, con una facilitazione della pulizia. Si tratta sicuramente di una cura molto evoluta di protezione delle superfici, che offre molte opportunità per chi tiene in maniera notevole ad avere un’auto eccellente, che si distingue da tutte le altre.
