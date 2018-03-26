Home Bitcoin e crypto Il fratello di Pablo Escobar ha lanciato una criptovaluta

Il fratello di Pablo Escobar ha lanciato una criptovaluta

di Redazione 26/03/2018

Nel mondo delle criptovalute, alcuni nuovi prodotti e servizi sono riusciti a ottenere l'interesse iniziale e il successo grazie al link tra il progetto ed un personaggio famoso, un concetto unico o meme popolare. Dietbitcoin (DDX), una nuova criptovaluta, potrebbe avere il gancio più stravagante di sempre. È un'alternativa al bitcoin che è esplicitamente legata a Roberto De Jesús Escobar Gaviria, meglio noto come Roberto Escobar, il fratello del defunto signore della droga colombiano, Pablo Escobar. Secondo un rapporto di cointelegraph.com, dietbitcoin include un white paper con un'introduzione che rende dichiarazioni audaci su bitcoin. Nell'introduzione, Escobar afferma di essere la prima persona "a uscire pubblicamente e affermare che il bitcoin è stato creato dal governo americano". Ed aggiunge che "il mondo si sveglierà ... per vedere che questo è stato creato da loro e quando lo vedranno, sarà troppo tardi, e quando la CIA [scoprirà] che il mondo lo sa, venderà tutte le loro monete e distruggerà il valore del bitcoin". Ed Escobar spiega che DDX è il risultato di questa convinzione. Come molte altre criptovalute, dietbitcoin sta offrendo un'offerta iniziale di monete (ICO) per scopi di raccolta fondi di crowdsale. L'ICO si svolgerà in tre turni, con un totale di 1 milione di DDX disponibili. I tre round hanno prezzi molto diversi associati a DDX; $ 2 per moneta nel round pre-ICO, fino a $ 1,000 per moneta nell'ICO stesso.

