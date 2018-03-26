Home Auto Scopri sette nuove auto e SUV sexy al New York Auto Show

di Redazione 26/03/2018

Da una Mercedes-Benz convertibile a un rinnovamento completo di uno dei SUV più venduti della nazione, il Salone dell'Automobile Internazionale di New York promette una ricca varietà di modelli nuovi o rivisitati quest'anno. Toyota introdurrà un RAV4 riprogettato. Segnerà la quinta generazione del RAV4, riflettendo uno spostamento tra i compratori verso i veicoli boxer più prestigiosi. Nissan spera di rinvigorire l'Altima, che ha recentemente perso la corona di veicolo più venduto di Nissan. Mercedes-Benz ha già mostrato la nuova versione della classe C. Per il New York Auto Show, Mercedes esporrà la C-Klasse cabrio, con un 4 cilindri turbo da 2 litri che produce 255 cavalli. E per la versione Mercedes-AMG, ci sarà un motore V-6 da 3 litri con 385 cavalli Volkswagen, dalla sua, presenterà il SUV Arteon, in allestimento R-Line. Lincoln, il brand di lusso di Ford, presenta il Navigator Aviator, uno dei due nuovi modelli che arriveranno nei prossimi due anni. Ford, proprietaria di Lincoln, ha detto questo mese che sta facendo un enorme impegno per SUV e pickup, che stanno diventando sempre più popolari tra gli acquirenti. Per quanto riguarda il brand Ford, vi sono nuove caratteristiche per la Fusion, Ford aggiungendo sicurezza e funzionalità di assistenza alla guida e una nuova griglia alla sua Fusion. Lexus presenterà, invece, la RC F Sport Black Line Special Edition, dotata di cerchi e pinze dei freni neri. Ed al posto di cromature su griglie e vetri, sarà presente una cromatura scurita.

