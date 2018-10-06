Home Lusso La Vendemmia: a Milano il vino incontra il lusso

La Vendemmia: a Milano il vino incontra il lusso

di Redazione 06/10/2018

A Milano un connubio particolare tra vino e lusso, grazie all'evento La Vendemmia, organizzato da MonteNapoleone District. La Vendemmia si svolgerà dall'8 al 14 ottobre nel capoluogo lombardo. Quest'anno si terrà la nona edizione con l'obiettivo di incentivare la partecipazione dei migliori ristoranti e degli hotel milanesi. Il lifestyle italiano prestigioso Gli organizzatori dell'evento hanno dichiarato che alla Vendemmia parteciperanno i grandi marchi del lusso e le più importanti cantine sia a carattere nazionale che a livello internazionale. Diverse sono le boutique che promuoveranno il lifestyle italiano. Si potrà contare infatti sul coinvolgimento dei negozi di Via Montenapoleone, Sant'Andrea, Borgospesso, Verri e Santo Spirito. I clienti di queste boutique avranno la possibilità di vivere un'esperienza molto particolare, all'insegna del connubio fra moda e vino. La promozione di Milano Si potrà partecipare all'evento La Vendemmia soltanto su invito, ma, come hanno dichiarato gli organizzatori della manifestazione, in questa edizione l'obiettivo è anche quello di aprire i battenti nei confronti della città, per promuovere Milano anche a livello internazionale. Ecco perché si è deciso di coinvolgere ristoranti e hotel a cinque stelle, per offrire ai partecipanti delle degustazioni di alta qualità. Si tenta di portare avanti la vocazione turistica di una città che ha molto da offrire ai visitatori. Inoltre il ricavato della manifestazione, attraverso la vendita di bottiglie di vino speciali e da collezione, sarà devoluto a favore dell'associazione che a Milano si occupa del dipartimento infantile neurologico, la CBDIN Onlus dell'Istituto Carlo Besta. Gli organizzatori della manifestazione si dichiarano soddisfatti di poter raggiungere risultati importanti unendo l'esperienza dello shopping alla degustazione del vino.

