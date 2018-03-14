Loading...

L'ex startup Bloke di Google X svela un taxi aereo elettrico a volo autonomo

14/03/2018

Un taxi aereo elettrico "volante", costruito da una startup supportata da Larry Page, è stato oggetto di un test di volo in Nuova Zelanda. "E se volare in città fosse facile come saltare in un condominio? E se Cora potesse volare per te? Cora abbinerà un software autodiagnostico a una supervisione umana esperta, in modo che tu possa goderti il ​​viaggio ", afferma una dichiarazione sul sito Web di Kitty Hawk. L'aereo Cora di Kitty Hawk è un velivolo a decollo e atterraggio verticale (VTOL). Ha una dozzina di elettroventilatori orientati verticalmente (non canalizzati) che lo fanno spostare in verticale, ed un'elica separata di spinta (rivolta verso il retro) per la spinta in avanti. Un video del Cora mostra che l'aereo trasporta una targa N degli Stati Uniti, il che significa che si tratta di un aeroplano che deve essere sotto il controllo di un pilota regolarmente autorizzato per essere trasportato legalmente. L'azienda stessa afferma che l'imbarcazione possiede certificati di aeronavigabilità sperimentali sia dalla Nuova Zelanda che dagli Stati Uniti.
