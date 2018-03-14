Home Imprese e Aziende Startup della settimana: Swipes

di Redazione 14/03/2018

Swipes fa capo a Yana Vlatchkova, co-fondatrice e Chief of Operations dell’azienda che, oggi, è una delle principali società tecnologiche per software di produttività. I loro prodotti sono utilizzati da oltre un milione di persone e aziende in tutto il mondo. La loro squadra è in costante movimento tra Palo Alto, California, Aarhus, Danimarca e Sofia, in Bulgaria. Yana è laureata in Marketing Management ed è una appassionata ricercatrice di culture aziendali. Tomas Laurinavicius: qual è il tuo elevator pitch? Yana Vlatchkova: The Workspace porta tutto il tuo lavoro in un unico posto: obiettivi, file e comunicazione. È una bellissima app per il lavoro di squadra che rende più facile per tutti ottenere la stessa pagina, fare progressi e scambiare feedback. TL: come è apparso il tuo primo pitch deck? YV: Facevamo parte del programma di uno dei più importanti acceleratori di San Francisco - Alcheimist, su misura per le aziende B2B. C’è voluti 1 anno per arrivare al mercato dopo la presentazione e The Workspace ha attraversato importanti riprogettazioni. TL: qual è il problema che stai risolvendo? YL: Stiamo risolvendo il caos del lavoro moderno: trabocco di informazioni, decine di strumenti in cui è possibile eseguire un pezzo di lavoro ma non tutto, interruzioni costanti e flussi di chat che mantengono le persone impegnate ma non al flusso. TL: qual è il tuo ingiusto vantaggio competitivo? YV: il software è facile da copiare e, soprattutto nella nostra categoria di strumenti di produttività, puoi facilmente vedere centinaia di app simili spuntare ogni giorno. L'unico modo per emergere in un tale mercato è non seguire le tendenze ma risolvere problemi reali che non sono ancora stati risolti. Ciò richiede anni di duro lavoro e la volontà di fallire innumerevoli volte nel tentativo. Il nostro ingiusto vantaggio oggi è che abbiamo fatto questo duro lavoro. Certo, chiunque potrebbe provare The Workspace e copiare alcune delle funzionalità, ma non sarà in grado di copiare la qualità dell'esperienza che viene da ogni singolo dettaglio. Devi amare davvero quello che fai e capire il cliente per creare tale qualità.

