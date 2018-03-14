Home Lusso Lexus annuncia uno yacht sportivo di lusso per la cattura di Mercedes

Lexus annuncia uno yacht sportivo di lusso per la cattura di Mercedes

di Redazione 14/03/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Lexus pensa che finalmente abbia un modo per raggiungere Mercedes nelle vendite di auto di lusso: entrare nel business delle imbarcazioni di alta gamma. Il marchio premium della Toyota Motor Corp. prevede di iniziare a vendere uno yacht ultra-lussuoso di 20 metri negli Stati Uniti, nella seconda metà del prossimo anno. La nave, annunciata ad un salone nautico la scorsa settimana a Yokohama, avrà spazio per 15 ospiti, tre camere da letto con i loro bagni, oltre a quartieri separati per l'equipaggio. Il vicepresidente esecutivo Shigeki Tomoyama non ha rivelato il prezzo della barca, ma ha detto che sarà paragonabile ad altri nella sua classe. Per Lexus, prendere l'acqua è meno di vendere barche grandi e belle - il mercato è piccolo - piuttosto che aggiungere lucentezza a un marchio che ha perso parte del suo splendore. Lexus non ha tenuto il comando nelle vendite di automobili americane di fascia alta per quasi un decennio. Nel frattempo, le case automobilistiche del mercato di massa stanno colmando il divario qualitativo e il passaggio verso la guida autonoma e il car sharing minacciano di trasformare le auto in persone utilitarie.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp