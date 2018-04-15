Home Auto MinerBlock, estensione per bloccare i siti che minano di nascosto

MinerBlock, estensione per bloccare i siti che minano di nascosto

di Redazione 15/04/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Le criptovalute stanno prendendo il controllo di internet; queste sono valute virtuali o digitali che sono in grado di utilizzare la crittografia dei titoli. Sono stati progettati in una natura decentralizzata, quindi, rendono possibile a diversi individui in tutto il mondo di usarli per pagamenti che non sono tracciabili dal governo. Di conseguenza, il settore del mining in criptovalute ha guadagnato una notevole popolarità negli ultimi anni, portando vari proprietari di siti Web ad utilizzare script di mining e altri sviluppatori a progettare metodi in grado di bloccare il mining mentre si è sul browser. L'applicazione che stiamo guardando è MinerBlock. MinerBlock è un'estensione per browser efficiente che si concentra sul blocco del mining basato sul Web. L'estensione utilizza due approcci per bloccare l'estrazione in modo efficiente. Il primo si basa sulla prevenzione di script e richieste caricate da una backlist. È l'approccio tradizionale che è stato adottato dalla maggior parte dei bloccanti degli annunci pubblicitari e anche dai blocchi minerari che si possono trovare sul mercato. Il secondo approccio adottato da MinerBlock per renderlo più efficiente rispetto ad altre estensioni è il rilevamento efficiente del potenziale mining che potrebbe aver luogo. Rileva questo all'interno degli script caricati e lo uccide immediatamente prima che sia in grado di estrarre le monete. Di conseguenza, con tutte queste funzionalità, consente all'estensione di bloccare gli script inline e tutti i minatori che potrebbero eseguire il mining attraverso i proxy.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp