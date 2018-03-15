Home Lusso New York sta esportando il suo prodotto più accattivante: torri di appartamenti di lusso

di Redazione 15/03/2018

Lo skyline di Manhattan è uno dei più iconici del mondo, ma non sarebbe completo senza le famose supertalls residenziali della città. Edifici di lusso come 432 Park Ave e One57 hanno alzato il livello nell'era della vita delle torri, ma negli ultimi dieci anni ha visto lo stile di vita verticale prendere piede in tutto il mondo, da Boston a Monaco a New Orleans. Yigal Zemah, CEO dello sviluppatore Berggruen Residential, nota che con la sua economia in forte espansione, il vivace settore tecnologico e il PIL stabile, Tel Aviv non è un sito sorprendente per la vita di alto livello. Ed il New England potrebbe non colpirti come il bastione della vita di lusso, ma il mercato di fascia alta sta assistendo a un "boom di sviluppo storico", scrive Alex Shing-presidente e CEO dello sviluppatore Cottonwood Management. Un afflusso di giganti del settore come Amazon e GE ha aumentato la domanda di condomini di lusso, pieni di gente del calibro di Millennium Tower di Boston, che ha l'aspetto di un grattacielo di New York.

