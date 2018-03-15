Loading...

Auto e Lusso Logo Auto e Lusso

New York sta esportando il suo prodotto più accattivante: torri di appartamenti di lusso

Redazione Avatar

di Redazione

15/03/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Lo skyline di Manhattan è uno dei più iconici del mondo, ma non sarebbe completo senza le famose supertalls residenziali della città. Edifici di lusso come 432 Park Ave e One57 hanno alzato il livello nell'era della vita delle torri, ma negli ultimi dieci anni ha visto lo stile di vita verticale prendere piede in tutto il mondo, da Boston a Monaco a New Orleans. Yigal Zemah, CEO dello sviluppatore Berggruen Residential, nota che con la sua economia in forte espansione, il vivace settore tecnologico e il PIL stabile, Tel Aviv non è un sito sorprendente per la vita di alto livello. Ed il New England potrebbe non colpirti come il bastione della vita di lusso, ma il mercato di fascia alta sta assistendo a un "boom di sviluppo storico", scrive Alex Shing-presidente e CEO dello sviluppatore Cottonwood Management. Un afflusso di giganti del settore come Amazon e GE ha aumentato la domanda di condomini di lusso, pieni di gente del calibro di Millennium Tower di Boston, che ha l'aspetto di un grattacielo di New York.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

L’auto di Uber a guida autonoma aveva problemi prima dell’incidente

Articolo Successivo

Il lusso può conquistare la generazione degli smartphone?

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Orologio di lusso: come scegliere quello giusto

Orologio di lusso: come scegliere quello giusto

12/10/2018

La Vendemmia: a Milano il vino incontra il lusso

La Vendemmia: a Milano il vino incontra il lusso

06/10/2018

Apre il nuovo hotel di lusso sulla Laguna Blu dell'Islanda

Apre il nuovo hotel di lusso sulla Laguna Blu dell'Islanda

05/04/2018