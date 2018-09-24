Noleggio auto a lungo termine: perché è la soluzione ideale per le aziende
di Redazione
24/09/2018
Il noleggio auto a lungo termine comporta dei vantaggi innegabili che vanno dal risparmio delle spese per manutenzione, assicurazione e bollo, alle incombenze a cui è necessario pensare. Una soluzione adatta a ogni tipo di situazione, anche se in alcuni casi risulta più utile. Il Nlt è la soluzione ideale per le aziende che in questo modo hanno il vantaggio di utilizzare una flotta auto efficiente, sempre nuova e di risparmiare sui costi. In che modo? Con il long rent un’azienda paga esclusivamente il consumo delle auto che sceglie senza altre spese aggiuntive legate alla gestione dei veicoli. Del resto, anche se la realtà è rapidamente cambiata espandendosi anche ai privati, questa soluzione di fruizione dell’auto in origine è stata ideata proprio per le aziende e per i liberi professionisti con partita iva. Questo perché era considerata una soluzione perfetta per chi ogni giorno macinava chilometri su quattro ruote e che poteva usufruire di maggiori vantaggi legati alla deducibilità sul piano fiscale. Ecco perché il noleggio per le aziende si conferma il modo migliore per risparmiare avendo a disposizione una flotta auto sempre nuova e funzionante.
Come funziona il noleggio a lungo termineLe aziende vedono nel noleggio auto a lungo termine la loro isola felice e probabilmente è realmente così, ma come funzione questa soluzione tanto ricercata anche dai privati? Per lungo termine si intende un periodo di noleggio che va da un minimo di 24 mesi a un massimo di 60, un arco di tempo inferiore non rientra in questa opzione. Il noleggio prevede il pagamento di un canone mensile che comprende i costi per l’utilizzo dell’auto e le spese per assicurazione, bollo, manutenzione ordinaria e straordinaria oltre che altri servizi scelti da chi utilizzerà l’auto, in questa caso dall’azienda. È chiaro che la somma del canone mensile dipende da alcuni elementi come il modello di auto scelto, il chilometraggio, il periodo del noleggio e i vari servizi di cui l’utilizzatore del veicolo necessita. Una volta scelti questi elementi si può partire con il noleggio. Per ridurre al minimo l’investimento iniziale è possibile scegliere il Nlt senza anticipo, che permette di pagare la somma complessiva all’interno della rata mensile che in questo caso sarà più alta rispetto a quella che sosterrà l’azienda che sceglie di versare un anticipo per usufruire del servizio.
I vantaggiTra i vantaggi effettivi che il long rent permette ce ne sono alcuni che risultano più evidenti e importanti di altri, tra questi si ricordano la semplificazione totale della gestione del veicolo, la possibilità di gestire e pianificare con più facilità il parco auto, l’eliminazione totale di spese non programmate, l’azzeramento dell’incidenza sulla struttura del bilancio, la possibilità di usufruire del Trattamento fiscale previsto. Questi vantaggi sono da pensare per le aziende che utilizzano maggiormente questa soluzione, ma anche per i privati che sempre più rapidamente stanno mutando le loro abitudini relative alla fruizione dell’auto, privati che preferiscono il noleggio a lungo termine al tradizionale acquisto.
Articolo Precedente
Manutenzione della carrozzeria in inverno: quali interventi fare
Articolo Successivo
Nuova Hyundai Kona, suv compatto e unico
Redazione
Articoli Correlati
L’eleganza dei SUV Land Rover
30/07/2024