Nuova Hyundai Kona, suv compatto e unico

Un SUV compatto e unico la nuova Hyundai Kona, in grado di garantire la miglior libertà possibile al guidatore. Il tutto unito a un'estetica considerevole, che rende l'impatto con l'automobile perfetto sotto ogni aspetto. Sono ambiziosissime le caratterissime della Nuova Hyundai Kona, in arrivo nel 2019 e auto ufficiale de Le Iene. Libertà, controllo, capacità di prendere le proprie decisioni al volante nella maniera più incondizionata possibile. Gli auspici saranno in grado di tramutarsi in realtà?

Perchè il piacere di stare alla guida sarà il primo obiettivo della Nuova Hyundai Kona

Il design unico della Nuova Hyundai Kona è un aspetto importantissimo, ma secondario se si considera quello relativo alle numerose - e preziose - funzionalità dell'auto. Perchè il principio cardine è sempre lo stesso: l'estetica è importante, ma non essenziale. In primo piano va sempre messa l'esigenza del conducente, la sua comodità alla guida. La Kona, inoltre, è in grado di garantire un principio cardine: la libertà di scelta, senza nessun condizionamento possibile da parte dell'automobile.

Tutto ciò altro non è che la semplice conseguenza di quanto di importante ci sia all'interno dell'automobile. Innanzitutto, perchè uno dei fattori fondamentali, il motore 1.6 T-GDI 177cv. Con una potenza massima di 187 hp e una coppia massima di 265 Nm, in soli 8 secondi è possibile passare da 0 a 100 kh/m. Ovviamente, considerare una tale potenza limitata solo a tragitti extraurbani sarebbe riduttivo: la realtà vede l'auto, invece, in grado di essere guidata anche nei contesti urbani nel modo più semplice possibile. Ciò è possibile grazie a una trasmissione doppia frizione (a 7 rapporti), unita a una trazione 4WD. Non si può richiedere di meglio!

La tecnologia d'avanguardia che facilita la vita

Immaginare le nuove vetture senza il giusto supporto tecnologico sarebbe riduttivo. La tecnologia la fa da padrona, l'avanguardia è ormai inarrestabile e il conducente ha - dinanzi a sè - una vita alla guida sensibilmente semplificata grazie alle numerose innovazioni tecnologiche.

Una delle importanti innovazioni presenti all'interno dell'auto è l'head-up display, in grado di migliorare sensibilmente la visibilità alla guida. Sul display, infatti, sono riportate le informazioni più importanti per il conducente: velocità, navigazione e avvisi di sicurezza; l'immediatezza e la rapidità con le quali le informazioni essenziali vengono portate all'occhio del conducente rendono la sicurezza maggiore. Neanche l'audio sarà un problema all'interno dell'automobile: il sistema Krell è in grado di offrire una qualità sonora impareggiabile, per un'esperienza uditiva che non sarà certamente delusa. Ultimo, ma non per importanza, il display touch screen da 8''. Attraverso un caricatore wireless per il proprio smartphone, le numerose applicazioni presenti sul display (come Apple CarPlay e Android Car) e il touchscreen in posizione rialzata, i problemi per il conducente saranno ridotti al minimo, se non annullati del tutto.

Il design della Nuova Hyundai Kona

Quando si parla di libertà e di espressione delle potenzialità non si mente in alcun modo, né si esaltano oltre misura caratteristiche che non sono poi così fondamentali. La Nuova Hyundai Kona non fa dell'estetica un tassello minore e, insieme a grandi funzionalità e all'avanguardia della tecnologia, bada al design in quanto uno dei tre cardini.

Ed è proprio il conducente a fare del colore e della scelta il suo marchio di fabbrica: le nuove combinazioni della Kona possono essere perfettamente abbinate tra di loro. Tetto bicolore, cerchi in lega e contrasti tra interno ed esterno sono le caratteristiche principali dell'automobile. Non solo: osare non sarà più un reato, così come non lo sarà catturare gli sguardi altrui attraverso alcune combinazioni cromatiche audaci. Colori come il Tangerine Comet e Acid Yellow potrebbero diventare il cavallo di battaglia di un'automobile che nessuno dovrà temere di sfoggiare nelle sue forme più ardite. Le linee scolpite, l'illuminazione LED e i tantissimi dettagli rendono l'auto un vero gioiello.